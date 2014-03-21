Путин образовал Крымский федеральный округ

Президент России Владимир Путин образовал Крымский округ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

"Назначен полномочный представитель президента Российской Федерации в Крыму Белавенцев Олег Евгеньевич", - сказал Путин после подписания закона о ратификации договора о присоединении Крыма и Севастополя к России и федерального конституционного закона о процедуре их вхождения в состав России и переходном периоде интеграции новых субъектов Федерации.

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Как сообщал УНИАН, 1 марта 2014 года Совет федерации России единогласно принял предложение президента РФ Путина о введении войск в Украину.

После оккупации российскими военными Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100 % принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.

20 марта Госдума РФ приняла решение об аннексии Крыма.

Сегодня, 21 марта, Совет Федерации России единогласно одобрил закон об аннексии Крыма.

Страны Европейского Союза, США, Канада, Япония и Австралия заявили, что не признают аннексию Крыму и ввели санкции относительно российских и крымских чиновников за действия по отторжению Крыма от Украины.