По его словам, всем нужно услышать и увидеть, что Россия четко отвергает мир.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в очередной раз обратил внимание на нежелание России договариваться о мире и показал видео, на котором слышна работа противовоздушной обороны (ПВО) во время российской атаки. Соответствующее видео он опубликовал в сети Х.

"Прислушайтесь к звукам, раздающимся над моим домом - и тысячами украинских домов - этим утром. Противовоздушная оборона отбивает российские удары. С прошлой ночи Украина подвергается массированным воздушным атакам, в которых баллистические, крылатые и кассетные ракеты, а также сотни беспилотников направлены на людей по всей стране", - отметил он.

Сибига подчеркнул, что хотя Россия утверждает, что готовится к встречам для обсуждения мира, на самом деле она атакует, терроризирует и разрушает.

"Кстати о встречах, Россия до сих пор не прислала нам, Турции, Соединенным Штатам или кому-то другому свой так называемый "меморандум". Никто даже не знает, о чем они собираются говорить. Зато Россия осуществляет новые смертельные атаки против Украины. В отличие от мифического "меморандума", мы можем четко видеть и слышать настоящие "сообщения" России - ее ракеты и беспилотники", - отметил министр.

По его словам, всем нужно услышать и увидеть, что Россия четко отвергает мир, прекращение огня и любые конструктивные предложения со всего мира.

"Россия серьезно отнесется к миру только тогда, когда почувствует новый уровень давления", - добавил он.

Российские обстрелы - последние новости

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты утром 1 июня атаковали Запорожье по меньшей мере семью "шахедами". Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров проинформировал, что также россияне ударили по частной застройке, из-за чего был изуродован дом. Он добавил, что на месте удара возникли возгорания, пострадала одна женщина.

По информации чиновника, количество раненых в результате атаки РФ по Запорожью возросло до трех.

"К медикам обратились еще два человека - 46-летняя женщина и 54-летний мужчина. Им оказали всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавшие отказались", - написал он.

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