Ранее она была доступна только в топовых решениях Pro и Pro Max.

Apple готовит редизайн Dynamic Island для iPhone 17. Если верить новому отчёту аналитика GF Securities Джеффа Пу, компания внедрит технологию metalens на всей линейке iPhone 17, и не только в дорогих версиях, но даже в базовой модели.

Сама технология позволит уменьшить модуль Face ID, а значит и сделать вырез на экране заметно компактнее, увеличив полезную площадь дисплея.

Впервые Dynamic Island появился в iPhone 14 Pro и стал стандартом для всей линейки с выходом iPhone 15.

Видео дня

Изменится ли сама функциональность Dynamic Island? Нет, он, как и раньше, будет адаптироваться под действия пользователя. Вырез останется динамическим в прямом смысле слова, просто станет менее навязчивым визуально.

Есть и менее радостные подробности. По тем же данным, базовый iPhone 17 получит всего 8 ГБ оперативной памяти и старый чип A18, тот же, что стоит в iPhone 16 и 16 Plus.

Ранее мы рассказывали, что еще не анонсированный iPhone 17 Pro Max с новым дизайном показали на видео. Самый навороченный смартфон Apple станет заметно толще предшественника.

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