МВД проводит следственные действия в здании «Нафтогаза» в Киеве
15:16, 21 марта 2014Политика
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Министерство внутренних дел Украины проводит следственные действия в здании НАК “Нафтогаз Украины” в Киеве.
В здании "Нафтогаз" проходят следственные действия
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Николай Величкович.
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“Там работают специальные подразделения МВД. Проходят следственные действия”, - сказал он, не уточнив в то же время, какие именно следственные действия и в связи с чем проводятся в помещении “Нафтогаза”.
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