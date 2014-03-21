МВД проводит следственные действия в здании «Нафтогаза» в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Николай Величкович.

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“Там работают специальные подразделения МВД. Проходят следственные действия”, - сказал он, не уточнив в то же время, какие именно следственные действия и в связи с чем проводятся в помещении “Нафтогаза”.