МВД: Этой ночью в Крыму готовится провокация с убийством российских солдат

Об этом заявляет заместитель министра внутренних дел Украины Николай Величкович.

Как сообщает УСО МВД Украины, по словам Величковича, это будет сделано для того, чтобы легализовать введение российских войск на территорию Украины.

Читайте такжеВ Женеве Лавров заявил о подготовке провокаций против ЧФ РФ“Мы бы хотели, чтобы эти люди опомнились. Потому что таким образом вы провоцируете кровопролитие, которого нет в Крыму. Для нас очень важно, чтобы вы поняли, что жизнь людей - важнейшая ценность”, - подчеркнул Величкович.

"Мы призываем вас, опомнитесь! Мы призываем вас, остановитесь! Имейте в виду, ситуация мониторится, ситуация контролируемая. Все виновные, которые причастны к этому, будут наказаны”, - заявил он.