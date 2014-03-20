Стране нужны прагматичные, и даже циничные переговоры с Россией и ЕС,- политолог

Об этом сообщил директор Института "Новая Украина" Андрей Ермолаев в эфире "Шустер Live" на Первом национальном телеканале.

"В эти дни инициативу поддержал и выступил с заявлением Глава обладминистрации Донецкой области Сергей Алексеевич Тарута", — сказал Ермолаев. Он подчеркнул, что такой форум нужно проводить немедленно. "Нужна консолидация страны внутри, на уровне самоуправления, нужна уполномоченная группа для переговоров с Российской Федерацией, нужны новые политические основания для переговоров с Россией", — заявил эксперт.

Ермолаев напомнил, что еще в начале марта ИСИ "Новая Украина" выдвинул идею собрать представителей регионального самоуправления как минимум на уровне представителей областных советов и мэров городов, а также представителей фракций Верховной Рады. Цель проведения Форума — принятие нового политического договора, на основании которого будет сформировано новое Правительство и будут проводиться реформы. "Нам нужна новая, легитимная власть в Украине", — сказал Ермолаев.

Он добавил, что стране нужны прагматичные и даже циничные переговоры с Россией и Евросоюзом, поскольку Украина теряет не просто Крым, но теряет людей. Ермолаев заявил, что люди сейчас сильно разочаровываются в новой власти.

По мнению Ермолаева, главная проблема заключается в том, что если даже проведенный референдум был инспирирован, реально сотни тысяч людей проголосовали за независимость, и они в новом состоянии, в новом настроении. А вместе с тем, сотни тысяч людей имеют украинский паспорт. "Мы сейчас должны говорить о том, как быть с вооруженными силами на период неопределенности с Крымом, а я считаю, что это — неопределенность", — сказал он.

По мнению эксперта, первое, что нужно сделать — на ограниченный период договориться о том, что военные части и Украины и России находятся по месту дислокации и вывести их из городов. После этого необходимо провести разоружение и взять под контроль все отряды самообороны. Это все можно провести под эгидой ООН, пригласив туда представителей, в том числе, и вооруженных сил Организации, сообщают УН.

"Выходом из ситуации я считаю организацию после вот такой мягкой демилитаризации выборов в парламент и проведение референдума под международным контролем", — сказал эксперт. При этом, по его мнению, нужно написать другие вопросы, не такие прямолинейные, которые связаны с геополитическим выбором.

О необходимости проведения Всеукраинского форума Национального единства говорилось в подготовленном экспертами Института стратегических исследований "Новая Украина" плане по выходу из национального кризиса "Путь к национальному миру: первые десять шагов