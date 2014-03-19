Политик обвинил власти в двойных стандартах из-за неназначения выборов в Тернопольской области

А значит, по аналогии с Киевом и другими городами, Парламент должен назначить выборы в Тернопольский облсовет на 25 мая 2014 года. Об этом заявила председатель коллегии Демократической партии Украины Светлана Костюк.

«В последнее время бывшие оппозиционные силы, а в том числе и ВО «Свобода» активно отстаивали позицию о нелегитимности Киевского городского совета. Поэтому, исходя из этого принципа – с сегодняшнего дня, а именно с 19 марта, любые действия депутатов и должностных лиц Тернопольского облсовета являются незаконными - именно так можно охарактеризовать его правовой статус», - проводят аналогию в Демократической партии.

Поэтому с целью соблюдения принципов равенства перед законом, председатель коллегии Демократической партии Украины Светлана Костюк обратилась к председателю Верховной Рады Украины А. Турчинову и руководителям групп и фракций в Парламенте - включить в повестку дня и назначить внеочередные выборы в Тернопольский областной совет на 25 мая 2014 года. «Для того, чтобы не нарушить требования законов относительно избирательного процесса, такое решение необходимо принять до 25 марта», - уточнила Светлана Костюк.

В Демократической партии считают, что в случае не назначения выборов в Тернопольский облсовет, Парламент снова продемонстрирует двойственность своих стандартов.

«В субботу Верховная Рада Украины назначила почти 300 внеочередных местных выборов по всей Украине, однако не назначила в Тернопольский областной совет. При этом, в сессионном зале никто из парламентариев не решился обратить на это внимание, хотя в секретариате Парламента и зарегистрированы проекты соответствующих постановлений. Учитывая это, создается впечатление, что их регистрация является «технической», своеобразным «маневром» для отвлечения внимания, а на самом деле политической воли реально решить вопрос выборов в Тернопольский облсовет - нету. Ведь при желании, вопрос мог бы с легкостью попасть в повестку дня пленарного заседания», - отметила Светлана Костюк.

При этом, чтобы продемонстрировать одинаково принципиальную позицию перед тернополянами, значительная часть которых на Майдане отстаивала в том числе и принципы верховенства права, Демократическая партия предложила ВО «Свобода» активно блокировать работу Тернопольского облсовета, так же, как и блокировалась работа столичного городского совета.

Напомним, выборы Тернопольского областного совета состоялись 18 марта 2009. Из 61-го депутата «большинства», свободовцы имеют 50 мандатов. Председателем Тернопольского областного совета является Василий Хоминец, член ВО «Свобода». В свое время именно представители ВО «Свобода» наиболее активно заявляли о нелегитимности Киевского городского совета, пятилетний срок избрания которого истек 2 июня 2013 года.