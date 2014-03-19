Командующий ВМС Гайдук временно задержан прокуратурой Севастополя -российские СМИ

"Сергей Гайдук временно задержан органами прокуратуры, поскольку к нему есть вопросы", - сказали Крыминформу в прокуратуре Севастополя, сообщает ТАСС.

В незаконной прокуратуре пояснили, что Гайдук якобы "транслировал в воинские части Украины пришедший из Киева приказ применить оружие в отношении мирных граждан".