Стала известна фамилия застреленного в Крыму украинского прапорщика

Об этом сообщает издание LB.ua, ссылаясь на свидетельства офицера запаса Федоренко. По словам Федоренко, во время штурма, кроме убитого прапорщика, был тяжело ранен в шею капитан Федун, которого сейчас госпитализировали.

Федоренко добавил, что объект захвачен, всех военных построили на плацу и отобрали оружие.

По словам военного, штурмовала объект не так называемая "самооборона" Крыма, а российские военные.

Читайте такжеПри штурме военного топографического центра в Симферополе убит украинский солдат

Позже Минобороны Украины подтвердило смерть прапорщик Какурина.

"18 марта во время штурма 13-го фотограмметрического центра в Симферополе прямым попаданием в область сердца был убит прапорщик Какурин С.В., который находился на наблюдательной башне автопарка части", - сказано в сообщении.

Подтвердилось и ранение капитана Федуна, кроме того, еще один военнослужащий получил тяжелые травмы.

"Выстрелами в область шеи и руки был ранен капитан Федун В.А. Еще один украинский военнослужащий получил тяжелые травмы ног и головы от ударов дубинками, арматурой и другими предметами", - отмечает Минобороны Украины.

Сообщается, что нападавшие были одеты в военную форму военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации без знаков различия и вооружены автоматическим оружием и снайперской винтовкой.

Командира части полковника Андрея Андрюшина, которого во время переговоров захватили, содержат в отдельном помещении и силой заставляют перейти на сторону "крымского народа".

Организатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook написал, что сейчас крымские СМИ со ссылкой на МВД Крыма распространяют информацию с точностью наоборот.

"Якобы "один боец самообороны погиб и двое ранены в результате стрельбы на улице в Симферополе. Стрельба из снайперской винтовки по бойцам самообороны велась из недостроенного дома напротив украинской военной части". По поводу гибели или ранения бандитов у нас информации нет", - сообщил Тымчук.