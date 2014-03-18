В Симферополе оккупанты объявили об аресте офицерам украинского фотограмметрического центра

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.

«Один человек убит в ходе штурма... этот украинский военнослужащий-прапорщик нес службу на территории парка части», - написал он.Читайте такжеВ Кремле подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя

Также Селезнев добавил, что раненного украинского военнослужащего-капитана отправили в больницу скорой помощи Симферополя. «В настоящее время украинским офицерам объявлено, что они арестованы, у них отобраны документы», - подчеркнул он.Читайте такжеОккупанты штурмуют военный топографический центр в Симферополе - журналист

Ранее Селезнев сообщал, что в Симферополе происходил штурм 13 фотограмметрического центра «неизвестными вооруженными людьми». «Идет стрельба в воздух. Среди тех, кто держит оборону, есть пострадавший. Штурм начался после переговоров полковника Андрюшина с неизвестными, которые заломили офицера и ворвались на территорию части», - написал он.