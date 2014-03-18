По украинским военным в Крыму стрелял русский спецназ

Об этом сообщает организатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук в своем Facebook.

По его данным, выстрел в ответ был проведен со стороны "самообороны". Как сообщалось ранее, украинский военнослужащий, получивший ранения во время штурма фотограмметрического центра ВС Украины в Симферополе, погиб в больнице.Читайте такжеВ Симферополе оккупанты объявили об аресте офицерам украинского фотограмметрического центра

"Один человек убит в ходе штурма фотограмметрического центра. Этот украинский военнослужащий нес службу на территории парка части", - написал начальник регионального медиа-центра Минобороны в Крыму Владислав Селезнев.