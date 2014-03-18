Фюле предложил принять Украину в ЕС

Еврокомиссия подтверждает свое предложение о принятии Украины в состав ЕС, сообщает Deutsche Welle.

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"Если мы хотим серьезно изменить ту часть Восточной Европы, которую затронули нынешние события, мы должны использовать самый сильный инструмент политики, который имеется у ЕС - это расширение. Оно имеет беспрецедентную эффективную и стабилизирующую силу", - заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюле в интервью немецкой газете Die Welt.