Евродепутат: ЕС готов принять Украину

Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ по завершении дебатов по украинскому вопросу заявил Кшиштоф Лисек, депутат Европарламента от Польши.

Лисек отметил, что ему не часто приходилось наблюдать такое единодушие среди коллег-европарламентариев.

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«На сегодняшней встрече я увидел поддержку со стороны всех политических групп Европарламента желания Украины подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. Это было впервые за много лет. Все европарламентарии согласились с тем, что существует острая необходимость подписать Соглашение уже в этом году на Вильнюсском саммите. Украинская сторона еще раз подтвердила заинтересованность в дальнейшей интеграции в ЕС, об этом говорил посол Украины при Евросоюзе Константин Елисеев», — сказал Кшиштоф Лисек.

Одновременно евродепутат осудил действия России, которая пытается сорвать евроинтеграцию Украины и назвал такие действия неприемлемыми.

«Мы не можем согласиться с ситуацией, когда Российская Федерация пытается приостановить наши переговоры о евроинтеграции со странами Восточного партнерства. Естественно, случай с Украиной слишком очевидный и экстремальный. Но мы также видим, что Россия предпринимает аналогичные действия против Молдовы, Армении, Грузии, пытается подорвать Восточное партнерство», — завил евродепутат.

Напомним, подписание Соглашения об ассоциации Украина-ЕС ожидается во время саммита, который пройдет в Вильнюсе в ноябре текущего года.