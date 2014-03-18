В Одессе сепаратисты всю ночь блокировали УСБУ и угрожали поджечь автошины

В центре Одессы несколько десятков человек всю ночь блокировали здание областного Управления СБУ, требуя освободить задержанного пророссийского активиста, координатора организации «Народная альтерантива» Антона Давидченко.

Как передает корреспондент УНИАН, к зданию Управления СБУ, расположенного на улице Еврейской, пришли соратники Давидченко, в числе которых депутат Одесского областного совета, координатор объединения «Боротьба» Алексей Албу, брат задержанного – Артем Давидченко и мать. Собравшиеся скандировали: «Антону свободу!», «Позор!», «Одесса, скорее гони Бандеру в шею!», «Путин!», «Одно решение – сопротивление!», «Не сдадим!», «Россия!», «Единая Россия»и т. д.

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Албу заявил, что центральная власть «является нелегитимной», и призвал собравшихся обзвонить всех знакомых, родственников и друзей, чтобы они пришли к зданию областного УСБУ и стояли, пока Давидченко не отпустят. Другие выступающие призывали также к активному сопротивлению, принесли много автомобильных шин и угрожали, что подожгут их. Родственников Давидченко пригласили в здание, выйдя из которого они сообщили, что Давидченко увезли в Киев.

Участники акции принесли с собой флаги Российской Федерации, флаги с надписью «Народная альтернатива», красные – серпом и молотом. Также возле здания были люди с белым флагом, на котором – шестиконечная звезда, заявившие, что являются членами организации «Евреи против Гурвица». (Эдуард Гурвиц – бывший мэр Одессы, депутат ВР от партии «УДАР»). Участники акции заблокировали все выходы из здания управления мусорными контейнерами, заявив, что устроят здесь бессрочную акцию протеста.

Здание СБУ оцеплено милицией.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 марта, в Одессе правоохранители задержали одного из организаторов пророссийских митингов, координатора организации «Народная альтернатива» Давидченко.

Как сообщил УНИАН источник в Главном управлении МВД в Одесской области, Давидченко задержан в центре города, недалеко от офиса «Народной альтернативы».

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По данным источника, в операции участвовали сотрудники спецподразделения СБУ, которым пытались помешать сторонники Давидченко. Источник не смог уточнить, где именно сейчас находится Давидченко, которого увезли на автомобиле.

16 марта Давидченко во время митинга в Одессе, состоявшегося в поддержку референдума в Крыму и в Одессе, заявил, что 23 марта возле мэрии состоится многочисленный митинг. Он заявил, что «не боится СБУ, которое возбудило против него уголовное дело», а намерен и дальше отстаивать «интересы города» и требовать образования территории Новороссия (объединения Одесской, Николаевской и Херсонской областей). Давидченко сказал, что «пока мы проводим мирные акции, но, если к нашим требованиям не прислушаются, будем применять другие методы».