В Одессе задержали одного из организаторов пророссийских митингов – источник

Как сообщил УНИАН источник в Главном управлении МВД в Одесской области, сегодня вечером Давидченко задержан в центре города, недалеко от офиса «Народной альтернативы».

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По данным источника, в операции участвовали сотрудники спецподразделения СБУ, которым пытались помешать сторонники Давидченко. Источник не смог уточнить, где именно сейчас находится Давидченко, которого увезли на автомобиле.

Как сообщал УНИАН, 16 марта координатор организации «Народная альтернатива» Антон Давидченко во время митинга в Одессе, состоявшегося в поддержку референдума в Крыму и в Одессе, заявил, что 23 марта возле мэрии состоится многочисленный митинг. Он заявил, что «не боится СБУ, которое возбудило против него уголовное дело», а намерен и дальше отстаивать «интересы города» и требовать образования территории Новороссия (объединения Одесской, Николаевской и Херсонской областей). Давидченко сказал, что «пока мы проводим мирные акции, но, если к нашим требованиям не прислушаются, будем применять другие методы».