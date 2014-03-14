В Харьковской области проходят батальонные тактические учения - Минобороны

Как сообщили УНИАН в региональном медиа-центре (Харьков) Минобороны Украины, задачи в рамках батальонных тактических учений военнослужащие выполняют успешно.

В частности, на общевойсковом полигоне отработан практический этап тактических учений, во время которого военнослужащие механизированных, танковых, артиллерийских и других подразделений в тесном взаимодействии выполнили сложные задачи по боевой подготовке.

"Под руководством опытных командиров, личный состав был положительно оценен по технической, огневой и других подготовках. В ходе последней, военнослужащие получили практические навыки стрельбы из вооружения боевых машин, штатного стрелкового оружия.

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Венцом полигонной подготовки стало выполнение подразделениями марша в заданный район, с которым воины Вооруженных Сил также справились", - сообщил офицер медиа-центра подполковник Дмитрий Горбунов.

По его данным, в марше приняли участие несколько сотен военнослужащих, а также около 100 единиц колесной и гусеничной техники: танки Т-64Б , БТР-70, техника инженерных войск, самоходные боевые установки, машины тылового обеспечения и т.д..

Горбунов отметил, что большое количество экипажей боевой техники вывесили на своих машинах флаги Украины, «чем засвидетельствовали свою преданность государству и народу Украины».

«Как отмечают командиры, морально-психологическое состояние личного состава высокое, все военнослужащие готовы к выполнению поставленных задач», - подчеркнул Горбунов.