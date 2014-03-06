СНБО называет "полной ложью" информацию о невыплате пенсий и зарплат на юге и востоке Украины
Полной неправдой является распространенная информация о якобы невыплате пенсий и зарплат на юге и востоке Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на брифинге заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Виктория Сюмар.
Она отметила, что много приходит обращений с Юга и Востока Украины о том, что якобы не будут выплачиваться пенсии, зарплаты и другие социальные выплаты, а кроме того, якобы будут забирать 15% из них для нужд Евромайдана.
«Все это полная неправда», - отметила Сюмар.
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Она подчеркнула, что «украинское правительство сегодня делает все возможное для того, чтобы все украинские граждане получали свои зарплаты и пенсии».
Сюмар также подчеркнула, что пожертвования для нужд Евромайдана всегда были добровольными, и никто никогда их не будет собирать принудительно.
Она отметила, что такого плана слухи специально распространяются на части территории Украины.