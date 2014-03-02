Как дезинформирует «Первый канал»: польский КПП выдают за российский

Об этом сообщил на своей странице в Facebook блогер Александр Щапов.

По словам блогера, во время просмотра на «Первом канале» сюжета под заголовком «Все больше граждан Украины прибывает в южные российские регионы» его внимание привлекло здание, в котором он узнал КПП «Шегини», расположенный на границе с Польшей в 80 километрах от Львова. При этом в сюжете утверждалось, что очередь из машин скопилась на границе с Россией, пишет Lenta.ru.

На момент написания заметки сюжет все еще был доступен на сайте телеканала. На видеозаписи отчетливо видно, что на здании КПП действительно есть надпись «Шегини». Так называется украинское село рядом с польской границей и расположенный рядом с ним контрольно-пропускной пункт.

Снятые на КПП «Шегини» кадры использовались для иллюстрации сюжета о резком росте числа беженцев с Украины. Сотрудники «Первого канала» в своем сюжете утверждали, что за последние две недели границу с Россией перешли более 140 тысяч украинцев, причем не только с востока, но и с запада страны.