Рада обратилась к Путину с призывом не принимать решение об объявлении войны Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал во время брифинга после завершения заседания парламента.

«Мы также обратились к Президенту России – не принимать решение о фактическом объявлении войны Украине, а именно – применении Вооруженных Сил на территории Украины», - сказал премьер.

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Он отметил, что сейчас необходимо принять все меры для решения вооруженного конфликта, который «спровоцирован Российской Федерацией без каких-либо оснований на территории Украины». Яценюк подчеркнул необходимость решения этой проблемы мирным путем.