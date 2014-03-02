Рада обратилась к Путину с призывом не принимать решение об объявлении войны Украине
14:26, 02 марта 2014Политика
2 0
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечает, что Верховная Рада обратилась к Президенту России Владимиру Путину с тем, чтобы он не принимал решение об объявлении войны Украине.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал во время брифинга после завершения заседания парламента.
«Мы также обратились к Президенту России – не принимать решение о фактическом объявлении войны Украине, а именно – применении Вооруженных Сил на территории Украины», - сказал премьер.
Читайте такжеПравительство нашло возможность для финансового обеспечения ВСУ - Яценюк
Он отметил, что сейчас необходимо принять все меры для решения вооруженного конфликта, который «спровоцирован Российской Федерацией без каких-либо оснований на территории Украины». Яценюк подчеркнул необходимость решения этой проблемы мирным путем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter