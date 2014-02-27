Турчинов: Передвижение военных РФ в Крыму будет расценено, как военная агрессия

10:28, 27 февраля 2014
Политика
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Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов заявляет, что передвижение военных Черноморского флота Российской Федерации вне пределов, определенных соглашением, будет расцениваться Украиной как “военная агрессия”.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов заявил на заседании Верховной Рады Украины.

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“Я обращаюсь к военным руководителям российского Черноморского флота, который базируется на территории Украины, с требованием — все военные должны находиться в пределах территории, которые определены подписанным соглашением. Любые передвижения военных, тем более с оружием, за пределами территории, будут оценены нами как военная агрессия”.

Он отметил, что Украина обращается к руководству Российской Федерации с напоминанием, что она является гарантом территориальной целостности Украины.

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