Турчинов: Передвижение военных РФ в Крыму будет расценено, как военная агрессия
10:28, 27 февраля 2014Политика
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Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов заявляет, что передвижение военных Черноморского флота Российской Федерации вне пределов, определенных соглашением, будет расцениваться Украиной как “военная агрессия”.
Турчинов осудил события в Крыму
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов заявил на заседании Верховной Рады Украины.
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“Я обращаюсь к военным руководителям российского Черноморского флота, который базируется на территории Украины, с требованием — все военные должны находиться в пределах территории, которые определены подписанным соглашением. Любые передвижения военных, тем более с оружием, за пределами территории, будут оценены нами как военная агрессия”.
Он отметил, что Украина обращается к руководству Российской Федерации с напоминанием, что она является гарантом территориальной целостности Украины.
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