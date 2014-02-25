В России Дмитрия Киселева обвинили в необъективном освещении Евромайдана

Об этом говорится в решении № 98 российской Общественной коллегии по жалобам на прессу.

Решение резюмирует рассмотрение жалобы Украинской комиссии по журналистской этике на освещение событий "Евромайдана" ведущим программы "Вести недели" Дмитрием Киселевым.

Председатель Комиссии Владимир Мостовой в своем обращении указывал на то, что репортажи о митингах в Киеве отличаются тенденциозно подобранным видеорядом и вырванными из контекста синхронами, что противоречит профессиональной и честной журналистике.

Читайте такжеПутин вручил Киселеву орден за застугиВ итоговом решении Общественной коллегии по жалобам на прессу специально отмечены следующие обстоятельства:

- сюжет «Украинское вече», сконструированный в логике подгонки жизни под пропагандистскую «колодку», подкрепляющий отобранными кадрами репортажа «установочные» обобщения ведущего, отличается оскорбительно низким качеством, расчетом на неразборчивость, нетребовательность, всеядность информационно зависимой части российского общества, а равно и на распространение и закрепление в российском обществе в целом именно этих начал;

- сюжет «Украинское вече», не способствуя укреплению доверия народов, формирует ложный образ российской журналистики, российской культуры, российского общества в глазах украинской аудитории;

- сюжет «Украинское вече» может быть признан достаточно типичным, отвечающим «тренду» на подмену анализа проблем и причин их возникновения обсуждением и дискредитацией отдельных персонажей или групп граждан; на предоставление аудитории готовых рецептов и ярлыков там, где культура демократии и культура журналистики предполагают предоставление гражданину информации к размышлению, самостоятельной оценке, совместному обсуждению.

Напомним, "украинские" сюжеты Дмитрия Киселева в программе Вести Недели на канале Россия 1 отличались тенденциозностью, манипулятивностью и фактическими ошибками.