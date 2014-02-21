Кожару и Лаврова лишили званий почетных профессоров Черновицкого национального университета

Ученый совет Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича на заседании 21 февраля лишила министров МИД Украины Леонида Кожару и МИД Российской Федерации Сергея Лаврова званий почетных профессоров университета.

Как сообщил ректор Черновицкого национального университета Степан Мельничук, такое решение принято в связи с общественно-политической ситуацией в стране.

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«Этот вопрос рассматривался еще на предыдущем заседании ученого совета, но решение мы не приняли, потому что нужно было согласовать все юридические формальности этого дела. Помимо вопроса лишения званий министров, мы сегодня приняли обращение относительно ситуации в Украине и приняли решение провести Форум буковинской интеллигенции, где также должно быть принято воззвание о ситуации в стране», - сказал Мельничук.

Как сообщал УНИАН, звания почетных профессоров Черновицкого национального университета Кожаре и Лаврову были присвоены 13 января 2013 во время встречи двух министров в Черновцах, которая проходила в стенах университета. Вопрос лишения званий почетных профессоров упомянутых лиц неоднократно поднимался черновицкими оппозиционерами.