Кличко согласен на дебаты с Януковичем только после его отставки

"СМИ пишут, будто Янукович готов дебатировать со мной. Не на Майдане, конечно, потому что там же "высокооплачиваемые экстремисты", а на телевидении", - написал Кличко на своей странице в Facebook.

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Политик отметил, что теледебаты являются нормальной практикой во время предвыборной кампании в демократических странах. Следовательно Кличко согласился принять участие в телевизионных дебатах с Януковичем.

"Но сначала он должен сделать один мужественный шаг. В том остром политическом и экономическом кризисе, до которого довела Украину его власть, признать свою ответственность и подать в отставку. И в рамках президентской кампании я в любой момент готов встретиться с Януковичем на дебатах", - заявил Кличко.

Как сообщал ранее УНИАН, Президент Виктор Янукович готов провести дебаты с лидером "УДАРа" Виталием Кличко на одном из общенациональных телеканалов. При этом, дебаты могут пройти на любом канале, который выступит с соответствующим предложением, как на частном, так и государственном.