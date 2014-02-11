Прокуратура назвала условия, при выполнении которых отпустят 18 задержанных "автомайдановцев"

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Как отмечается в сообщении, прокуратура Киевской области осуществляет процессуальное руководство в расследовании 2 уголовных производств, в которых подозреваемыми являются 18 «так называемых автомайдановцев».

«Все они подозреваются в организации массовых беспорядков, это правонарушения, предусмотренные ст. 294 УК Украины», - сказал прокурор Киевской области Михаил Витязь.

Читайте такжеНа исполнение закона об амнистии осталась неделя - МВД Если будут выполнены все требования закона об освобождении от уголовной ответственности, все эти граждане будут амнистированы, добавил он. Во-первых, должны быть освобождены все занятые во время акций протеста здания или помещения органов государственной власти и местного самоуправления, допущены к своим рабочим местам те, кто там работает, и сняты любые другие препятствия для надлежащего функционирования помещений органов власти.

Во-вторых, должны быть разблокированы транспортные коммуникации на улице Грушевского в Киеве. И в-третьих, разблокированы другие улицы, площади, переулки, бульвары, и т.д., как в Киеве, так и в других населенных пунктах Украины. Витязь отметил, что это требование не касается тех мест, на которых проходят мирные акции протеста. Указанное должно состояться по всей территории Украины без каких-либо исключений.

Читайте такжеПравительство Украины держит заложников - БрокПрокурор области также добавил, что в настоящее время часть подозреваемых в указанных процессах находится под домашним арестом, остальные находятся под стражей.

«У следствия достаточно доказательств того, что именно эти лица принимали в них активное участие в массовых беспорядках. Кроме того, все без исключения подозреваемые оказали сопротивление работникам милиции, в результате чего те получили телесные повреждения», - добавил Витязь.

Как сообщал УНИАН, 29 января народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ поддержали законопроект «регионала» Юрия Мирошниченко «Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний» об амнистии задержанных участников Евромайдана.

Документ предусматривает амнистию для задержанных активистов, если протестующие в течение 15-ти дней освободят админздания.

Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта, требуя амнистии задержанных активистов без каких-либо условий.

2 февраля закон об амнистии участников акций протеста после освобождения занятых административных зданий вступил в силу.

10 февраля Комиссар Совета Европы по вопросам прав человека Нилс Муйжниекс считает, что в Украине неправильно используется слово «амнистия».

«Амнистия, как правило, применяется к тем людям, вина которых в совершении правонарушений является доказанной. Очень часто проблема в Украине заключается в том, что многие люди, которые были задержаны и в отношении которых были заведены уголовные производства, ни в каких преступлениях не виноваты, они просто были ни в чем не виновными прохожими», - сказал Муйжниекс.

По его словам, в соответствии с международным правом, амнистия не допускается за совершение особо тяжких преступлений, и сюда также должны входить все правонарушения со стороны полиции.