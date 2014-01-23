Винницкие таксисты помешали трем автобусам с «титушками» добраться до Киева

В Виннице таксисты и молодежь в ночь с 22 на 23 января помешали выезду в Киев трех автобусов с «титушками».

Как передает корреспондент УНИАН, около 1 часа ночи 23 января винницкие таксисты заблокировали выезд трех автобусов с «титушками» от железнодорожного вокзала и автовокзала Винницы. Впоследствии на помощь таксистам подошли молодежь и журналисты. Жители с огнетушителями «выдули» «титушек » из автобусов, которые вели себя очень агрессивно и провоцировали столкновения и драки.

На место происшествия приехали несколько нарядов милиции, которые смогли предотвратить драки.

Правоохранители задержали нескольких « титушек», которые пытались избить таксистов и одного из журналистов, который написал заявление в милицию.