Луганская милиция освободила армянина, которого удерживали в заложниках в подвале больше месяца

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВС Украины в Луганской области, на прошлой неделе в Октябрьский райотдел милиции позвонил мужчина, который шепотом сообщил, что его насильственно удерживают в подвале, и сообщил, по какому адресу.

На момент приезда по указанному адресу следственно-оперативной группы Октябрьского райотдела милиции и сотрудников Управления уголовного розыска ГУМВД Украины в Луганской области хозяин жилья был дома. В подвале действительно находился мужчина. Он случайно узнал адрес своего содержания и, воспользовавшись тем, что ему оставили телефон, чтобы он звонил по телефону своему отцу по поводу выкупа, позвонил по телефону в милицию.

Как выяснилось, заложником был 29-летний гражданин Армении. Недавно он освободился из мест лишения свободы в Российской Федерации, где отбывал наказание с одним из своих похитителей. Освободившись, он приехал в гости к бывшему соседу по камере. Там его похитили бывший сокамерник и двое его друзей-луганчан и незаконно перевезли из России в Луганск.

Больше месяца мужчину удерживали в подвале, над ним жестоко издевались, били и практически не кормили. Заложника заставляли звонить по телефону родственникам в Армению, чтобы те заплатили за него выкуп в размере 50 тыс. дол. На момент освобождения его отец успел переслать похитителям через Western Union 16 тыс. долларов.

Этот факт занесен в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статьям 189 (вымогательство) и 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Проводится досудебное расследование.

Один из похитителей (луганчанин, 1979 года рождения, который отбывал наказание с потерпевшим) задержан и находится под стражей. На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание двух других соучастников совершения уголовного правонарушения.

Освобожденный мужчина проходит курс лечения в больнице.