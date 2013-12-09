В Николаеве по время проведения спецоперации сотрудники МВД освободили заложника

Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Вчера, около 20 часов в дежурную часть Николаевского городского управления поступило сообщение о том, что в ювелирном салоне злоумышленник удерживает женщину в качестве заложницы. В связи с износом сигнализации наряд государственной службы охраны выехал в ювелирный магазин, расположенный в Ленинском районе, и обнаружил, что в помещении находится человек, который имеет намерение ограбить магазин, захватил в заложницы сотрудницу салона и угрожает предметом, похожим на пистолет. Когда злоумышленник увидел правоохранителей, он вернулся в помещение ювелирного салона и объявил о том, что он не выйдет до тех пор, пока милиционеры не выполнят все его требования. И именно к этому времени он и будет держать в качестве заложника сотрудницу магазина. На место происшествия прибыли наряды спецподразделений УБОП и «Беркут», территория была оцеплена сотрудниками милиции и инициировано проведение переговоров со злоумышленником по условиям освобождения заложницы», - сказано в сообщении.

С преступником разговаривала сотрудница отдельной роты особого назначения «Беркут». «К 6:30 утра милиционер разъясняла злоумышленнику относительно требований статей уголовного кодекса, требования которых квалифицируют действия последнего, предлагала условия, по которым он может рассчитывать на смягчение приговора суда и пыталась пробудить в мужчине сочувствие к женщине, которая находилась у него в заложниках. Для освобождения насильно удерживаемой женщины злоумышленник выдвигал требования о предоставлении ему автомобиля для исчезновения с места происшествия. Правоохранители выполнили все прихоти - транспортное средство ожидало у входа в ювелирный салон, а владелец автомобиля находился за рулем автотранспорта в качестве будущего заложника. Наконец злоумышленник сообщил правоохранителям о том, что он сейчас покинет помещение магазина. Из здания человек выходил, держа перед собой сотрудницу магазина, так же он пытался зайти и в салон автомобиля. Работники спецподразделения «Сокол» УБОП УМВД задержали правонарушителя во время его попытки покинуть место происшествия», - сказано в сообщении.

Женщина была освобождена и доставлена в больницу скорой медицинской помощи для проведения медицинского обследования, а злоумышленника доставили в Ленинский РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области. «Как было установлено правоохранителями, человек, который обоснованно подозревается в причастности к совершению указанного преступления, начал готовиться к совершению ограбления заранее. Он изучил график работы салона, выяснил адреса проживания сотрудников магазина и однажды вечером решил реализовать все свои замыслы. 26-летний житель Новоодесского района встретил 43-летнюю сотрудницу магазина возле места ее проживания. Злоумышленник, под угрозой применения оружия, заставил женщину приехать в магазин и зайти в помещение салона. Именно в то время и сработала сигнализация, на что и отреагировали работники государственной службы охраны. Пистолет, изъятый у мужчины, направлен в экспертный центр для проведения баллистического исследования», - сказано в сообщении.

«Во время осмотра в помещении Ленинского РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области у грабителя было обнаружено и изъято около килограмма золотых изделий, которые он украл в ювелирном салоне и спрятал в своей одежде. Следственным отделом Ленинского райотдела милиции начато уголовное производство по признакам ч.2 ст. 147 УК Украины (захват заложников), злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей», - резюмируется в сообщении.