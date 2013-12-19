Янукович назвал причину, из-за которой может отказаться от выборов 2015 года

Президент Украины Виктор Янукович обещает не принимать участия в следующих президентских выборах, если будет иметь низкий рейтинг поддержки граждан.

Об этом он сказал в интервью представителям украинских СМИ.

“Если я увижу, что у меня есть перспективы и что мне дадут возможность люди продолжить эту работу, - только тогда я приму решение. Если у меня, условно говоря, рейтинг будет небольшим, и не будет перспективы, я не буду мешать стране развиваться”, - сказал Янукович.

Он заметил, что хочет, чтобы политики объединялись не вокруг идеи получить власть, а вокруг ценностей.

Также Президент много говорил о том, что не всем дано быть выдающимися деятелями в той или иной сфере.

“В своей жизни неспособные стать поэтами, композиторами, художниками – выдающимися -должны заниматься чем-то другим... Иметь желание - это еще не значит, что тебе Господь Бог дал этот дар”, - сказал он.

Говоря о себе, Янукович заметил, что всегда занимался своим делом.

Президент также выступил категорически против «захвата власти революционными путями» и предложил политикам дождаться выборов, когда «украинский народ скажет свое слово» сам.

«Попытка вне рамок Конституции захватывать власть - не впервые в нашем государстве. Я через это уже прошел. Я категорически против, чтобы политики инициировали такие революционные процессы. У нас есть выборы, есть Конституция, есть даты (выборов – УНИАН). Дождитесь выборов, и украинский народ скажет свое слово. Куда вы спешите?», - сказал Янукович, комментируя события 1 декабря на ул. Банковой, когда провокаторы пытались штурмовать Администрацию Президента.

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Он отметил, что «кто-то поспешил, и слишком переоценили свои силы и возможности и очень неуважительно поступили по отношению ко всему обществу».

«Собственные амбиции нужно научиться держать в руках, тем более если вы претендуете на высокие государственные посты. Нельзя пренебрегать целым обществом. Любая такая ситуация ведет к кризисным явлениям. Надо понимать, как эти явления отразятся на экономике… Ответственно надо к этому относиться. Я верю, что украинский народ мудрее любых политиков», - подчеркнул Янукович.

Он также отметил, что когда били людей под Администрацией Президента 1 декабря, он был на выезде.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

После жестокого разгона Евромайдана 30 ноября около 4-х часов утра в Киеве на улицы 1 декабря вышло более 500 тыс. людей.

В тот же день около полутысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя довольно агрессивно.

Впоследствии милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств по событиям 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств были задержаны 9 человек.

13 декабря Янукович заявил, что события, которые произошли на улице Банковой 1 декабря, были провокацией, и виновные в совершении этой провокации должны быть наказаны судом.