Янукович еще не определился с участием в президентских выборах

В интервью телеканалу "Украина" Янукович сказал, что лидеры оппозиции наталкивают и его на мысль об участии в выборах. Но его голова, добавил украинский президент, в настоящее время "забита другим", сообщает РИА Новости.

"Я выполняю ту программу, с которой шел на выборы в 2010 году. Когда я отчитаюсь по этой программе перед украинским народом — а я думаю, что отчет будет уже в 2014 году — у меня будет какое-то внутреннее состояние, которое мне позволит самому себе, прежде всего, сказать, что мне удалось сделать, что удалось сделать частично и так далее. Я тогда приму решение, уже по этому вопросу (участия в выборах)", — сказал Янукович в интервью, которое вышло в эфир в информационно-аналитической программе "События недели" в воскресенье вечером.

"Я хочу до конца быть честным со своими избирателями, и я хочу все-таки максимально выполнить тот долг, который у меня есть перед украинским народом", — добавил он.

На выборах президента Украины в 2010 году Тимошенко, на тот момент премьер-министр страны, уступила Януковичу чуть более 3% голосов. Вскоре началось уголовное преследование Тимошенко. Сейчас она отбывает срок за превышение полномочий при подписании газового соглашения с РФ в 2009 году.