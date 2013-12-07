Экс-президент Европарламента: Власть должна взять на себя ответственность за ситуацию в Украине

Экс-президент Европарламента Ежи Бузек считает, что власть Украины сегодня должна взять на себя историческую ответственность за ситуацию в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бузек заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сердце Европы сейчас бьется в Киеве. И могу объявить, что решение проблемы находится в руках власти, которая имеет все возможности ее решить. Это историческая ответственность, и люди должны знать правду в этой ситуации”, - сказал Бузек.

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При этом он выразил надежду, что люди, которые стоят на Майдане, и оппозиция также готовы взять на себя ответственность за то, что происходит в стране, и готовы сесть за стол переговоров.

«Это путь, по которому Украина должна идти», - сказал Бузек.