ЕС пригрозил запретом на въезд виновным в разгоне Евромайдана

Если Президент Украины Виктор Янукович не накажет всех виновных в избиении студентов на Евромайдане в ночь на 30 ноября, Европейский Союз намерен запретить въезд на свою территорию для некоторых украинских чиновников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок.

«Янукович должен наказать тех, кто виновен в избиении (митингующих на Майдане — УНИАН). Агрессия должна быть наказана. Если они не будут наказаны, то все, кто ответственный за деятельность правоохранителей в той ситуации, не будут иметь возможности приехать в ЕС... Наша позиция — в ЕС должны ехать молодые люди, а не криминалитет», - сказал Брок.

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Как сообщал УНИАН, 30 ноября около 4 часов утра бойцы спецподразделения «беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины.

На видеозаписях, выложенных в Интернете, видно, как бойцы "беркута" вытесняют людей из-под монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Некоторых продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видно людей с окровавленными лицами. По словам корреспондента ВВС Украина, утром Майдан Незалежности оцепили представители спецподразделений, рабочие коммунальных служб смывали кровь с тротуаров.