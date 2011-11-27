Президент Европарламента считает, что Тимошенко не должна сидеть в тюрьме

Президент Европейского парламента Ежи БУЗЕК считает, что екс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не должна быть в тюрьме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», Е.БУЗЕК в обращении к лидеру Ю.ТИМОШЕНКО, опубликованном на его странице в Facebook, пожелал ей мужества и сил.

"Юлия, я желаю Вам мужества и силы в этот тяжелый момент. Вы не должны быть в тюрьме", - отметил Президент Европарламента.

Е.БУЗЕК также выразил обеспокоенность ухудшением состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО.

"К сожалению, сегодня нечего праздновать ни ей, ни Украине. Я получил подтверждение об ухудшении состояния здоровья. Власти должны позволить ей получить всю необходимую медицинскую помощь", - подчеркнул политик.

По убеждению Президента Европарламента, последние события в Украине свидетельствуют о недемократичности процессов, происходящих в стране.

"Интенсивность, количество политически мотивированных судебных процессов, которые одновременно были открыты против нее, освещают недостаток независимости украинской судебной системы и партийность украинской элиты. Политика должна быть борьбой идей, а не борьбой судебных процессов", - заявил Е.БУЗЕК.

"Как нам рассчитывать на искренний политический диалог между ЕС и Украиной, если Украина не может вести диалог внутри?" – подытожил Президент Европарламента.