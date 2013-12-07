Саакашвили про отношения Украина-Грузия: Если мы не возьмемся за руки - Путин с нами расправится

Экс-президент Грузии Саакашвили заявляет, что Украина и Грузия должны объединиться на европейском пути.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили заявил во время брифинга в Доме профсоюзов, где находится Штаб национального сопротивления.

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«Мы здесь не для того, чтобы поддержать конкретного политика или политическую силу. Хотя нас связывают партнерские отношения с некоторыми партиями. Но мы здесь для того, чтобы проявить и высказать свою солидарность украинскому народу, той молодежи, которая хочет лучшего будущего. И когда мы это делаем, мы думаем про будущее наших стран. Мы все взаимосвязаны. Если мы не возьмемся за руки, поодиночке Владимир Путин может с нами расправиться», - отметил Саакашвили.