Саакашвили рассказал о "главной задаче" Путина в отношении Украины

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что главной и единственной задачей Президента России Владимира Путина является, чтобы потом делать со страной все, что заблагорассудится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили сказал сегодня на брифинге журналистам в Киеве.

“Я уверен, что единственное, чего хочет Владимир Путин — отдалить Украину от Европы. Это главная задача. Когда Украина отдалится от Европы, то с ней можно делать все, что угодно — давить на нее, делать ей больно”, - сказал он, подчеркнув, что какую форму изберет российская власть — присоединение Украины к Таможенному союзу, или другие средства, это не будет иметь существенного значения и будет решаться по ходу.

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По словам Саакашвили, чтобы избежать подобного развития событий, у Украины есть значительно больше потенциал, чем был у Грузии, которая сейчас стала независимой от России.

Продолжая тему, Саакашвили выразил убеждение, что Путин не скрывает своего желания восстановить Советский Союз, поскольку он лично выражал сожаление и называл развал СССР самой величайшей катастрофой века.

“Это политика бандита и рекетира, а не цивилизованного человека”, - отметил Саакашвили.

В то же время, он пожелал украинскому народу, чтобы политическая ситуация, которая сложилась сейчас в стране, разрешилась исключительно мирным способом и способом диалога.