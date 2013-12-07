Саакашвили: Украинский триумф положит конец российскому империализму

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили убежден, что победа украинского Евромайдана положит конец российскому империализму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили заявил сегодня, выступая перед митингующими на Майдана Незалежности в Киеве.

“Сегодня вы не только защищаете будущее Украины, сегодня вы защищаете будущее всех людей, которые любят свободу”, - сказал Саакашвили.

По его словам, если народы Украины, Молдовы, Грузии, других постсоветских стран, которые стремятся в Европу, не будут объединяться, то те люди, которые жалеют за Советским Союзом, которые настойчиво работают над его возобновлением, «они съедят нас в одиночку, потому мы должны быть вместе».

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Обращаясь к митингующим, Саакашвили отметил: «Сегодня вы творите историю. Вам нужно сохранять спокойствие и энтузиазм... Нет у меня сомнения в том, что ваша победа изменит всех, и Россию. Украинский триумф положит конец российскому империализму».

Когда мы вместе, ничто не сможет противостоять нашему стремлению к победе», - подчеркнул он.

Саакашвили отметил, что определенное время жил в Киеве и стал чувствовать себя украинцем. «Я – украинец. Я – грузин. А, следовательно – я европеец», - сказал он.

При этом он отметил, что «в учебниках истории напишут, что Российская империя прекратила существование на Евромайдане».