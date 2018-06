Хакеры атаковали сайт Минобразования Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, с вечера 6 июня на портале http://mon-ark.gov.ua/ "красуются" надписи No God But Allah And Mohammad Peace Be Upon Him He is Messenger of Allah, то есть "Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед - пророк его" и revolution Syria lingers despite noses tyrants, в переводе эта не очень грамотная фраза значит "Революция в Сирии продолжается, несмотря на носы тиранов". Также там играет арабская песня.

На сайте есть надпись OMarXarMY©, видимо, неработающий портал - дело рук хакеров из этой группы.