Китайские хакеры могли получить доступ к военным секретам США

Китайские киберпреступники могли получить доступ к секретным материалам о более чем 20 передовых разработках систем вооружения США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

По данным отчета, недавно представленного в министерство обороны США, в распоряжении киберворов могли оказаться описания и чертежи современных военных самолетов и кораблей, а также систем противоракетной обороны, стоящих на вооружении не только армии Соединенных Штатов, но и ряда армий Европы, Азии и стран Персидского залива. Точные даты кибератак не сообщаются. Также не известно, с каких именно компьютеров были похищены документы.

Как, в свою очередь, сообщают австралийские СМИ, хакерским атакам со стороны Китая в последние дни подвергся целый ряд министерств, ведомств и спецслужб Австралии. В частности, хакерам удалось похитить чертежи и планы нового здания штаб-квартиры австралийской разведки, а также конфиденциальные сведения МИД страны. Тем не менее, министр иностранных дел Австралии Боб Карр в понедельник заверил общественность, что отношения Канберры и Пекина из-за сообщений о хакерских атаках не ухудшатся.

США неоднократно называли Китай и Россию главными киберугрозами. Еще в ноябре 2011 года Управление национальной контрразведки в докладе конгрессу США сообщало, что хакеры из этих двух стран наиболее активно пытаются через интернет проникнуть на защищенные серверы, где хранится экономическая и оборонная информация. Китай неоднократно отвергал свою причастность к любым формам действий в киберпространстве и в свою очередь заявлял об американской киберактивности в китайском интернете.