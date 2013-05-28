Украинская гоночная команда проведет демонстрационный заезд на экомобиле собственного проектирования
29 мая 2013 группой украинских студентов-разработчиков будет представлен уникальный украинский автомобиль «ХАДИ 34», который в ходе международного турнира в Роттердаме проехал 457 км использовав при этом 1 л. топлива.
В ходе мероприятия команда Харьковского национального автомобильно-дорожного университета – «ЛСА ХАДИ АИС» презентует результаты выступления на ежегодном международном соревновании «Shell Eco-marathon 2013» в Роттердаме. Также участники команды подробно представят принципы работы экомобиля и инновационные решения, примененные в процессе его создания.
Пилотами будет совершен демонстрационный заезд на автомобиле, в ходе которого команда разработчиков представит скоростные и ходовые качества «ХАДИ 34».
В презентации экомобиля примут участие:
1) Александр Чернышёв, лидер команды
2) Команда «ЛСА ХАДИ АИС».
3) Сергей Боровик, директор по маркетингу группы компаний «АИС»
Презентация состоится 29 мая 2013 года в рамках Киевского международного автосалона SIA'2013 в Международном Выставочном Центре (Броварской пр-т, 15). Павильон № 2.
Начало: 16.00
Аккредитация обязательна до 19.00, 28.05.2013:
Сергей Малик
+38 093 4524863
+38 067 5485055