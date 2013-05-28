Украинская гоночная команда проведет демонстрационный заезд на экомобиле собственного проектирования

29 мая 2013 группой украинских студентов-разработчиков будет представлен уникальный украинский автомобиль «ХАДИ 34», который в ходе международного турнира в Роттердаме проехал 457 км использовав при этом 1 л. топлива.

В ходе мероприятия команда Харьковского национального автомобильно-дорожного университета – «ЛСА ХАДИ АИС» презентует результаты выступления на ежегодном международном соревновании «Shell Eco-marathon 2013» в Роттердаме. Также участники команды подробно представят принципы работы экомобиля и инновационные решения, примененные в процессе его создания.

Пилотами будет совершен демонстрационный заезд на автомобиле, в ходе которого команда разработчиков представит скоростные и ходовые качества «ХАДИ 34».

В презентации экомобиля примут участие:

1) Александр Чернышёв, лидер команды

2) Команда «ЛСА ХАДИ АИС».

3) Сергей Боровик, директор по маркетингу группы компаний «АИС»

Презентация состоится 29 мая 2013 года в рамках Киевского международного автосалона SIA'2013 в Международном Выставочном Центре (Броварской пр-т, 15). Павильон № 2.

Начало: 16.00

Аккредитация обязательна до 19.00, 28.05.2013:

Сергей Малик

+38 093 4524863

+38 067 5485055

serhiymalyk@gmail.com

malyk@prandc.com.ua