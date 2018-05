В украинской европартии рассказали, что им дает членство во фракции ЕП

В Европейской партии Украины заявляют, что их членство в Альянсе либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) даст украинцам возможность влиять на принятие решений в Европарламенте.

"Отныне мы, и в нашем лице украинское общество, имеем возможность влиять на принятие всех решений, генерируемых одной из самых влиятельных европейских политических структур. По вопросам связанным с Украиной наш голос будет определяющим", - отметил лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук, комментируя принятое решение.

Напомним, 10 мая 2013 года Европейская партия Украины стала полноправным членом Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) - нынешней либеральной центристской фракции Европарламента.

Соответствующее решение было принято на партийном собрании АЛДЕ, проходивших в городе Пула (Хорватия). Поддержку партии высказали все без исключения члены.

"Европейская партия Украины стала первой политической силой в нашем государстве, которая получила полноправное членство в политической структуре, представленной в Европарламенте. Другие политические партии, имеющие представительство в парламенте Украины, в европейских структурах имеют статус наблюдателя или ассоциированного члена". - заявил Николай Катеринчук во время выступления.

Он заверил всех присутствующих на собрании АЛДЕ, что с "Европейской партией Украины у вас появится настоящий друг, которому можно доверять, и на которого можно положиться в укреплении демократии в Украине и развития международного сотрудничества с Украиной".

"К этому решению мы шли с самого начала образования Европейской партии Украины, поскольку понимали, что без интеграции нашей политической силы в европейские структуры мы не сможем достичь главной нашей цели - членства в Евросоюзе", - отметил в своем выступлении лидер партии. - "Мы понимаем, что это трудная задача. И этот год для Украины является решающим в свете предстоящего саммита Украина-ЕС в Вильнюсе в ноябре. Мы чрезвычайно ценим недавние решения по упрощению визового режима для украинцев и очень надеемся на подписание соглашения об ассоциации в Вильнюсе ".

Справка: ALDE Party - Альянс либералов и демократов за Европу - АЛДЕ (англ. The Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party) - европейская партия, основанная в 1993 году, включает либеральные и либерально-демократические партии. Зарегистрирована в Бельгии. АЛДЕ является конфедерацией демократических и либеральных политических партий европейских стран.

На 2012 год группа АЛДЕ имела 75 мест в Европейском парламенте (из 21 страны) и 8 мест в Европейской комиссии. На национальном уровне партии-члены АЛДЕ участвуют в правительствах 12 из 27 стран ЕС, включая премьер-министров Эстонии (Андрус Ансип, Партия реформ Эстонии) и Нидерландов (Марк Рютте, Народная партия за свободу и демократию), вице-канцлера Германии (Филипп Реслер, Свободная демократическая партия) и заместителя премьер-министра Великобритании (Ник Клегг, Либерал-демократы). Также партии-члены АЛДЕ представлены в правительствах Бельгии, Кипра, Дании, Финляндии, Литвы, Словакии, Словении и Швеции.