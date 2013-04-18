Катеринчук: Европа упростила визовый режим благодаря нашему присутствию

«Сегодня, 18 апреля в Европейском парламенте были приняты поправки Моралиса в Соглашение между Европейским сообществом и Украиной об упрощении визового режима, что позволило существенно упростить пересечение границы стран-членов ЕС украинскими гражданами. Не последнюю роль в принятии такого решения сыграло присутствие нашей делегации на дебатах по этому вопросу, которые проходили в стенах Европарламента поздно вечером в среду», – сообщил из Страсбурга Николай Катеринчук.

«Рассмотрение вопроса об упрощении визового режима должны были перенести на неопределенную дату. Наша настойчивость и непосредственное присутствие на дебатах показали европарламентариям важность принятия поправок к Соглашению, а затем вопрос все же был рассмотрен и поддержан. В целом, европейцы очень положительно оценили наше присутствие на дебатах и откровенно признали, что это и стало толчком к положительному решению», – отметил Николай Катеринчук.

«Хочу также заметить, что сегодняшнее голосование по такому важному для Украины вопросу, к сожалению, осталось без внимания действующей украинской власти. Ни одного представителя правительства не было ни на дебатах, ни во время голосования. Считаю, что подобные вещи являются недопустимыми», – подчеркнул Николай Катеринчук.

«Впереди у нас не менее важное событие осенью – подписание Соглашения об ассоциации. Это является важнейшим шагом. Однако существуют угрозы срыва этого процесса. Я надеюсь, что организованный и проведенный Европейской партией Украины круглый стол в стенах Европарламента снимет напряжение в этом вопросе и Соглашение об ассоциации будет подписано», – добавил украинский парламентарий.

В период с 16 по 18 апреля украинская делегация во главе с Николаем Катеринчуком находится в Страсбурге, в Европарламенте, где рассматривался вопрос либерализации визового режима Украины со странами-членами ЕС. В рамках этого визита Европейская партия Украины организовала проведение круглого стола с участием депутатов Европарламента по вопросам подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В работе круглого стола принимали участие Председатель неправительственной организации «Громадська варта» Эдуард Зейналов, депутаты из Верховной Рады Украины, группа депутатов Европарламента от фракции Альянса либералов и демократов за Европу в Европейском парламенте, возглавляемая Ги Верхофстадтом.