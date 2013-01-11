Из-за ратификации соглашения с РФ оппозиция поцапалась с большинством

Верховная Рада Украины приняла Закон “О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о взаимодействии по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах, в которых расположены объекты Черноморского флота РФ на территории Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 228 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этот вопрос ставился повторно на голосование, поскольку при первом голосовании за ратификацию соглашения проголосовали только 222 (при необходимых 226 - УНИАН) народных депутатов.

Немногочисленные представители оппозиции, которые находились в сессионном зале, протестовали против ратификации этого соглашения, отмечая, что оно даст возможность представителям ЧФ РФ на территории Украины входить в объекты, которые там расположены.

Во время обсуждения данного вопроса в парламенте даже возникло небольшое столкновение между представителями оппозиции и парламентского большинства.

В соглашении отмечается, что обе стороны оперативно информируют об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, пожаров и организуют взаимодействие по их предупреждению или ликвидации их последствий. В частности, согласно договору, к таким чрезвычайным ситуациям принадлежат землетрясения силой 5 баллов и выше, обвалы и оползни, катастрофическое затопление территорий, пожары и взрывы, авиационные катастрофы, обрушения домов и сооружений, аварии на коммунально-энергетических сетях, угроза выбросов или выбросы химически-опасных веществ, опасные гидрометеорологические явления.

В соглашении предусмотрено, что на военнослужащих ЧФ РФ, которые дислоцируются на территории Украины, распространяется действие законодательства РФ.

На лиц, включенные в состав аварийно-спасательных формирований на территории Украины, на время участия в действиях по предупреждение чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в местах дислокации объектов ЧФ РФ на территории Украины распространяется действие законодательства Украины.

В соглашении отмечается, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций РФ оказывает помощь Украине после официального обращения.

Материально-техническое обеспечение аварийно-спасательных формирований украинской стороны должно быть достаточным для ведения автономных действий на месте, по крайней мере, на протяжении 72 часов.

Также соглашением предусмотрено, что украинская сторона обеспечивает “беспрепятственное передвижение в зону чрезвычайной ситуации, пожара, а также возвращение в места дислокации транспортных средств, оборудования, снаряжения и лиц, входящих в состав аварийно-спасательных формирований российской стороны, которые дислоцируются на территории Украины”.

В соответствии с соглашением, оно заключается на срок действия соглашения между Украиной и РФ о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года.