Глава УГКЦ - о Таможенном союзе: бесплатный сыр бывает только в мышеловке

Об этом сказал Предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук) в интервью газете «День» от 11 января, отвечая на вопрос: «Виктор Янукович дает понять, что Украина в Таможенном союзе, очевидно, будет. Полностью, частично или более чем частично. Если наша страна все-таки окажется в Таможенном союзе, где вы тогда видите место УГКЦ и ее верующих?».

«Когда речь идет о Таможенном союзе, то вопрос стоит не только об экономической интеграции, а о входе Украины в евразийское политическое, междунациональное и культурное пространство. Поэтому украинец должен себя сегодня спросить: я осознаю себя украинцем или азиатом?»- цитирует С.Шевчука Департамент информации УГКЦ.

Глава УГКЦ отметил, что вопрос Таможенного союза охватывает несколько важных составляющих. «В первую очередь, как известно, бесплатный сыр бывает только в ловушке. В современном мире надеяться, что кто-то нам просто так будет оказывать помощь – иллюзия. Это касается сотрудничества с любым соседом. Мы, украинцы, должны надеяться сами на себя и на Божью помощь, а не на бесплатную поддержку нашего существования за чужие средства», - сказал С.Шевчук.

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Также он обращает внимание, что за Таможенным союзом стоит авторитарная общественная модель. «Если мы стремимся отстаивать демократические ценности в Украине, то нужно искать иное общество», – убеждает глава УГКЦ.

Блаженнейший Святослав считает, что вопросы, касающиеся цивилизационного выбора, необходимо широко обсуждать в обществе. На сегодняшний день диалога между властью и обществом очень не хватает. Когда-то вопрос о вступлении Украины в НАТО так широко обсуждалось в обществе, что зашла речь о всенародном референдуме. Тему Таможенного союза нужно ставить на такой же высокий уровень».

Глава Церкви обращает внимание на то, что «представители власти никогда не говорили, что евроинтеграционная перспектива перечеркнута. Если в действительности перечеркнута, то нужно честно об этом сказать обществу. Если же нет, то нужно быть последовательным».