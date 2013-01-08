Патриарх Филарет: Таможенный союз - это затягивание Украины в новую империю

"Мы против Таможенного союза ... Не потому, что мы против России - Россия братская страна. Но Таможенный союз - это затягивание Украины в новую империю", - по словам Филарета сообщает Украинская правда.

"Мы не хотим идти в новую империю. Мы уже в империи пожили и знаем результаты, последствия этого. И поэтому мы против Таможенного союза, но не против России, не против торговли. А против таких взаимоотношений, которые повредили нашему украинскому государству", - заявил глава УПЦ КП.

При этом патриарх Филарет не видит в этих позициях неповиновения действующей в Украине светской власти.

"Я не хочу сказать, что мы власти не покорны - мы покорны властям. И Христос подчинялся Римской власти. Ибо если спросили, надо давать подать кесарю - т.е. императору, то Христос взял монету и спрашивал: "Чей здесь образ?" - Образ кесаря. Так вот отдавайте кесарю кесарево. Так вот Христос тоже подчинялся тем законам, которые тогда существовали ", - сказал он.