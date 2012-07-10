Депутаты обвинили главных харьковских милиционеров в организации их избиения

Народные депутаты от «БЮТ-Батькивщины» требуют от генерального прокурора Виктора Пшонки привлечь к уголовной ответственности руководителей Харьковского областного и городского управлений внутренних дел Виктора Козицкого и Игоря Болюха «за организацию избиения народных депутатов с помощью преступных элементов».

Об этом заявил член фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей Пашинский, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

По его словам, соответствующее заявление на имя генпрокурора зарегистрировали народные депутаты С.Пашинский, Андрей Сенченко и Юрий Одарченко.

С.Пашинский отметил, что «должностные лица харьковской милиции должны понести ответственность за то, что с помощью бандитов сегодня утром перед началом судебного заседания по делу Юлии Тимошенко организовали и лично контролировали избиение народных депутатов, а также сторонников лидера оппозиции, собравшихся на площади перед судом».

«Мы убеждены, что если не Пшонка, то другой генеральный прокурор отправит этих преступников в погонах туда, где им место», - подчеркнул народный депутат.

Как сообщалось, сегодня утром возле харьковского суда «лица уголовной внешности, одетые в форму коммунальщиков», напали на сторонников Ю.Тимошенко и народных депутатов.

Перед началом митинга С.Пашинский продемонстрировал журналистам документ на имя Харьковского городского головы, в котором он, как народный депутат, информирует местную власть о том, что сегодня будет проводить встречу с избирателями возле помещения суда.