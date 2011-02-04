У Азарова говорят, что не в курсе, кто из сокращенных - сестра Данилишина

Увольнение работников Секретариата Кабинета министров происходит независимо от их родственных связей.

Об этом говорится в заявлении, которое размещено на сайте правительства в связи с информацией, опубликованной сегодня "Газетой по-киевски". Напомним, в интервью этой газете экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН заявил, что его сестру увольняют из управления гуманитарной политики Кабинета министров Украины. По словам экс-министра, "сестра, работавшая главным специалистом в управлении гуманитарной политики Кабмина, уже получила предупреждение об увольнении. Почему – неизвестно…».

Как говорится в заявлении правительственного секретариата, “в связи с реорганизацией Секретариата Кабинета министров Украины, в соответствии с Постановлением КМУ №1124 от 10.12.2010, предупреждение о возможном последующем освобождении от занимаемой должности согласно п.1 ст. 40 Кодекса Законов о труде Украины получили и подписали все работники Секретариата. Каждый из них – чей-то брат или сестра, сын или дочь”.

“Утверждения господина ДАНИЛИШИНА, что неприятности коснулись именно его семьи – просто абсурдны... Определять, кто именно из них сестра экс-министра экономики господина ДАНИЛИШИНА, понятно, никто не ставил целью, поскольку такого пункта, как «чья-то сестра или брат» в анкетах нет”, - говорится в заявлении секретариата КМУ.

В документе подчеркивается, что численность секретариата КМУ сокращается наполовину, то есть около 700 работников будут уволены. “Им пытаются предложить другую работу, трудоустроить. И принцип трудоустройства единый: профессионализм и добросовестность государственного служащего”, - говорится в заявлении.

Напомним, что сокращение чиновников происходит во исполнение Указа Президента Украины 9 декабря 2010 года «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти».

Как сообщал УНИАН, экс-министр экономики Б.ДАНИЛИШИН, которого Украина 18 августа 2010 года объявила в розыск по линии Интерпола, был задержан работниками пражской полиции в столице Чехии 18 октября 2010 года и с того времени он находился в тюрьме Праги. Министерство внутренних дел Чехии 13 января 2011 г. приняло решение о предоставлении политического убежища Б.ДАНИЛИШИНУ. 14 января 2011 года Б.ДАНИЛИШИНА освободили из-под стражи по решению городского суда столицы Чехии.