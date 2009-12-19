Гриценко считает, что у Грузии были основания ударить по Севастополю

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что никаких колебаний относительно даты вывода российского флота из Севастополя не может быть.

Как сообщает пресс-служба кандидата, об этом он заявил в эфире телеканала UBR.

По словам А.ГРИЦЕНКО, Украина имеет двусторонние соглашения с Россией относительно базирования Черноморского флота в Севастополе и эти соглашения должны выполняться.

«До 2017 года ЧФ РФ базируется в Севастополе. После 2017 года в Севастополе российского флота быть не должно», - сказал А.ГРИЦЕНКО. При этом он заметил, что не имеет значения куда будет передислоцирован Черноморский флот - «это уже внутренний вопрос России».

Вместе с тем, отвечая на вопрос, создает ли факт базирования Черноморского флота России какие-то угрозы национальной безопасности Украины, А.ГРИЦЕНКО сказал, что пока ЧФ России придерживается украинского законодательства и не принимает участия в военных конфликтах – никакой угрозы нет. Однако, согласился он, предпосылки для таких угроз существовали. «ЧФ РФ принимал участие в военных действиях против Грузии. Черноморский флот России направлял свои подразделения морских пехотинцев для разрешения внутренних военных конфликтов в Чечне... Тогда - «обошлось», отметил он, заметив при этом, что «Грузия – дружественная страна, не ударила в ответ по Севастополю. Но на самом деле предпосылки были».