В Европарламенте призвали страны ЕС игнорировать чемпионат мира по футболу в России

Депутат Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что будет подготовлено письмо с соответствующим обращением к лидерам ЕС.

В Европейском парламенте звучат призывы к лидерам Европейского Союза не посещать чемпионат мира по футболу, который пройдет в этом году в России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорилось в среду в Брюсселе в Европейском парламенте в рамках конференции «4 года оккупации - пути поддержки Крыма и крымских татар», которая прошла с участием лидеров крымских татар Мустафы Джемилева, Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

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«Приближается чемпионат мира по футболу, который будет проходить в РФ, и если многие страны проигнорируют это, не будет ли это серьезным ударом по имиджу России?», - сказал Умеров.

В заключительном слове депутат Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что в этой связи будет подготовлено письмо с соответствующим обращением к лидерам ЕС.

«Мы будем инициировать серию обращений - писем к лидерам стран Европы не участвовать в чемпионате мира по футболу, потому что это будет использовано против европейских ценностей. Россия использует спортивные события в политических целях», - пояснил он в комментарии УНИАН.

Также Умеров призвал не признавать результаты предстоящих президентских выборов в РФ.

«Приближаются выборы Путина. 18 марта выбрали специально, потому что это также так называемый день присоединения Крыма к РФ. И в этот день Путин намерен в пятый раз стать первым руководителем РФ. Крым - это украинская территория, на которой РФ проводит выборы. Разве эти выборы можно признать? Эти выборы недействительны, и каждая страна, в том числе ведущие страны мира, имеют основания не признавать результаты выборов Путина 18 марта 2018. Скажу больше, признать эти выборы будет аморально», - заявил он.

Умеров также призвал «стараться выводить РФ из структур, где она до сих пор еще представлена и не принимать обратно до тех пор, пока без условий не будет возвращена территория Крыма, а оккупационные войска не уйдут с территории Донбасса».

«Надо продолжать усиливать санкции, ни в коем случае их не уменьшать и наращивать до тех пор, пока РФ сама добровольно, а не вытащив экономически, вернет захваченные ею территории. Дипломатическое, политическое, экономическое давление нужно продолжать», - подчеркнул политик.

Джемилев в свою очередь рассказал о незаконном референдуме, оккупации Крыма РФ и о ситуации на полуострове. Вечером этого же дня состоится демонстрация фильма «Мустафа», посвященный крымскотатарскому лидеру.