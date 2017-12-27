Чийгоз и Умеров подали в суд на администрацию Путина - адвокат

От имени заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова в суд поданы иски на администрацию президента РФ Владимира Путина. Об этом в Twitter сообщил адвокат Николай Полозов.

Читайте такжеУмеров заявил, что в Кремле отказались показать указ о его освобождении"Подал два административных иска к администрации президента Путина от имени Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова с требованием предоставления информации об указах о помиловании. Засекречивание указов о помиловании противоречит ч. 2 ст. 24 Конституции РФ", - написал адвокат.

Согласно опубликованным фотокопиям, иски поданы в Тверской районный суд Москвы.

Как сообщал УНИАН, Чийгоз и Умеров намерены требовать рассекретить те нормативные акты, которые непосредственно затрагивают их права и свободы.

По данным Полозова, после стремительной «депортации» за пределы Крыма Чийгоза и Умерова, когда их в режиме спецоперации посадили на самолет и через Анапу отправили в Анкару, выяснилось, что никаких документов об их перемещении российские власти им не выдали. То есть, де-юре они все еще находятся в Крыму. Адвокаты направили запросы в администрацию Путина о предоставлении сведений о вынесении указов о помиловании.

"Администрация президента Российской Федерации отказалась предоставлять эти сведения, сославшись на то, что они являются информацией с ограниченным доступом. Иными словами, оба указа о помиловании Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова были засекречены, что лишает их права на реализацию своих прав, в том числе на возвращение домой в Крым", - пояснил Полозов.

Справка УНИАН. 11 сентября суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам заключения в колонии по обвинению в организации массовых беспорядков на территории полуострова.

27 сентября суд аннексированного Крыма признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения, также ему на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

25 октября Россия выдала Чийгоза и Умерова турецкой стороне, 27 октября они прибыли в Украину.

По информации Уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа, народного депутата Мустафы Джемилева, Турция обменяла Чийгоза и Умерова на "двух бандитов, которые убили редактора сайта "Кавказ-центр".

По данным турецкого телеканала Haberturk, который ссылается на судебные документы, россияне Александр Смирнов и Юрий Анисимов были арестованы в Турции в апреле 2016 года, их обвиняли в планировании убийств чеченских диссидентов.