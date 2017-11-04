Волкер: даже урегулирование ситуации на Донбассе не изменит политику непризнания оккупации Крыма
Волкер напомнил о введении по отношению к России двух пакетов санкций, одни из которых касаются российской аннексии Крыма, а другие связаны с Минским соглашениями.
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер подчеркивает, что возможно урегулирование ситуации на Донбассе не изменит политику непризнания оккупации Россией Крыма. Об этом он сказал на брифинге в Вашингтоне, говорится в материале на сайте Госдепартамента США.
Читайте такжеВолкер объяснил, почему Украина не соглашается на амнистию боевиков и особый статус Донбасса
Относительно Крыма Волкер сказал, что ситуация с полуостровом аналогична ситуации с Донбассом. "Вы имеете Россию, которая вторгается и оккупирует территорию", - заявил спецпредставитель США.
"Поэтому мы рассматриваем это одинаково: ничто не признаем и не будем ничего из этого признавать", - заявил Волкер.
"Если у нас будет шанс добиться прогресса по одной зоне конфликта - восточной Украины, и именно она является одной из территорий, для которой Минские соглашения призваны урегулировать ситуацию - тогда нам необходимо добиться прогресса", - подчеркнул Волкер.
При этом он объяснил важность достижения прогресса на Донбассе для разрешения ситуации с Крымом.
"Давайте не отступать в ситуации с Крымом, но это не меняет также наш подход относительно Крыма. Мы не признаем оккупацию и аннексию", - заявил Волкер.
Кроме того, его спросили о возможности снятия санкций с РФ.
Волкер напомнил о введении двух пакетов санкций, одни из которых касаются аннексии Россией Крыма, а другие связаны с Минским соглашениями. Кроме того, Волкер вспомнил о введении санкций по другим причинам, таких, как например, дело Сергея Магнитского.
Читайте такжеРоссийский наемник признался в разжигании РФ войны на Донбассе и подготовке боевиков в лагерях - журналист (фото, видео)
"Когда мы говорим об отмене санкций, мы говорим о тех санкции, которые были введены в результате конфликта на востоке Украины и не способны выполнить Минские соглашения. И если они будут в полной мере выполнены, тогда будет отмена пропорционально санкций", - сказал спецпредставитель США.
Он добавил, что это скоординированная позиция Соединенных Штатов и Европейского Союза.
Как сообщал УНИАН, юрист Сергей Магнитский, который сотрудничал с инвестфондом Hermitage Capital Management и обвинялся в уклонении от уплаты налогов с организации, скончался в московском СИЗО в ноябре 2009 года из-за отказа предоставить ему медицинскую помощь. Его смерть вызвала большой общественный резонанс, в частности, на Западе.
Американский сенатор Бенджамин Кардин составил так называемый "список Магнитского", в который вошли российские чиновники, которых считают причастными к этому делу.
В июле 2011 года Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении нескольких десятков российских чиновников, причастных к делу Магнитского.