Украденные миллионы, из-за которых убили Магнитского, нашли в офшоре "кошелька" Путина

Как сообщает Дождь, компания Ролдугина получила деньги почти в то же время, когда юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский обнаружил пропажу бюджетных средств.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности обнаружил в документах из "панамского архива" информацию о том, что компания Ролдугина International Media Overseas SA (IMO) продала акции "Роснефти" на сумму более 800 тысяч долларов через офшоры. Покупателем стала компания Delco Networks, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. В результате сделки на счета компании поступили два миллиона долларов. Эти деньги входили в сумму 230 миллионов долларов, которые, по данным журналистов, были украдены из российского бюджета.

Журналисты утверждают, что юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский раскрыл эту схему в 2008 году. Тогда он обратился в Следственный комитет с заявлением о том, что у Hermitage Capital были захвачены несколько компаний, и на счета перерегистрированных фирм были переведены средства, похищенные из российского бюджета с помощью возврата фиктивно уплаченного НДС. После этого Магнитского арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Через год он умер в московском СИЗО "Матросская тишина". Официальная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

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Ранее журналистское расследование сотрудников российской "Новой газеты" и американской некоммерческой организации "Международного консорциума журналистских расследований" на основе "панамских документов" выявило у Ролдугина четыре офшорные компании. Через них проводились сделки с акциями госкомпаний («Роснефть», «Ростелеком», «ВТБ», «КамАЗ», «АвтоВАЗ»), позволявшие, по данным журналистов, получать несколько миллионов долларов за каждую сделку.

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После этого Путин заявил, что гордится такими людьми, как Ролдугин, которого он называет своим близким другом. По его словам, виолончелист почти все заработанные деньги потратил на музыкальные инструменты, которые дарит государственным учреждениям.